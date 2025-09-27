Language
          China Open: इगा स्वियातेक पहुंचीं तीसरे दौर में, हासिल की अनोखी उपलब्धि

          By Agency Edited By: Umesh Kumar
          Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:23 PM (IST)

          विंबलडन चैंपियन इगा स्वियातेक ने शनिवार को युआन यूए को 6-0 6-3 से हराकर चीन ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश किया और डब्ल्यूटीए टूर के इतिहास में नया कीर्तिमान रच दिया। स्वियातेक लगातार तीसरे सीजन में डब्ल्यूटीए-1000 टूर्नामेंटों में 25 या उससे अधिक जीत दर्ज करने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्वियातेक ने पिछले हफ्ते कोरिया ओपन का खिताब भी जीता था।

          Iga Swiatek ने चाइना ओपन के तीसरे दौर में बनाई जगह। फाइल फोटो

           बीजिंग, एपी। विंबलडन चैंपियन इगा स्वियातेक ने शनिवार को युआन यूए को 6-0, 6-3 से हराकर चीन ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश किया और डब्ल्यूटीए टूर के इतिहास में नया कीर्तिमान रच दिया। डब्ल्यूटीए ने बताया कि स्वियातेक लगातार तीसरे सीजन में डब्ल्यूटीए-1000 टूर्नामेंटों में 25 या उससे अधिक जीत दर्ज करने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं।

          शीर्ष वरीयता प्राप्त स्वियातेक ने पिछले हफ्ते कोरिया ओपन का खिताब भी जीता था और अब तक चार बार फ्रेंच ओपन और एक बार यूएस ओपन सहित कुल छह ग्रैंडस्लैम सिंगल्स खिताब जीत चुकी हैं। शनिवार को बीजिंग में खेले गए अन्य मुकाबलों में चौथी वरीयता प्राप्त मीरा आंद्रेवा ने एक अन्य चीनी खिलाड़ी झू लिन को 6-2, 6-2 से मात दी, जबकि अमेरिकी एम्मा नवारो ने एलेना-गेब्रियल को 6-3, 7-6 (0) से हराया।