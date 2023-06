ODI WC 2023: वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर बड़ा अपडेट, ICC के CEO ने दी जानकारी

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी ज्योफ एलार्डिस ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जल्द जारी करने के संकेत दिए हैं। अगले चार महीनों में लगभग वर्ल्ड कप भारत में खेला जा सकता है। हालांकि अभी तारीख और स्थान की पुष्टि नहीं की गई हैं। पहली बार विश्व कप का शेड्यूल जारी होने में इतना लंबा समय लिया गया है।

शेड्यूल में देरी होने का कारण नहीं मालूम-

2019 विश्व कप के शेड्यूल की घोषणा टूर्नामेंट के उद्घाटन से 13 महीने पहले 26 अप्रैल, 2018 को की गई थी। जबकि 2015 वर्ल्ड कप का शेड्यूल 18 महीने पहले 30 जुलाई 2013 को जारी किया गया था। इस साल शेड्यूल देर से जारी होने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 विश्व कप 5 अक्टूबर से 18 नवंबर तक शुरू होने वाला था, जिसमें पिछले साल के फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहला मैच खेलेंगे।

ICC CEO confirms the full schedule publish of ODI World Cup 2023 as soon as we possible can. (To ESPNcricinfo) pic.twitter.com/OAu20EDUAd