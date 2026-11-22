रॉयटर्स, तुरीन: सात बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन कार्लोस अलकराज ने शानदार वापसी करते हुए अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर एटीपी फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में अलकराज ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शेल्टन को 3-6, 6-3, 7-6(1) से हराया।

वह लगातार दूसरे साल इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। अमेरिकी खिलाड़ी शेल्टन ने यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अलकराज को हराया था। उस समय स्पेनिश खिलाड़ी चार महीने के चोटिल ब्रेक के बाद वापसी कर रहे थे।

जारी है विजयी क्रम इस जीत के साथ अलकराज ने अपनी लगातार जीत का सिलसिला 13 मैच तक पहुंचा दिया। उन्होंने इससे पहले वियना और पेरिस में लगातार दो खिताब जीते थे। अब फाइनल में अलकराज का सामना दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा जिन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को दूसरे सेमीफाइनल में 7-6 (7-0) 6-4 से मात दी

लगातार दूसरी बार एटीपी फाइनल्स में खेल रहे शेल्टन ने मुकाबले की आक्रामक शुरुआत की। उन्होंने शुरुआती ब्रेक हासिल करते हुए 3-0 की बढ़त बना ली। उठ रहे थे सवाल वहीं, बुधवार को मेदवेदेव के विरुद्ध जीत के बाद बाईं जांघ पर भारी पट्टी बांधकर कोर्ट छोड़ने वाले अलकराज की फिटनेस पर सवाल उठ रहे थे। शेल्टन के विरुद्ध भी उनकी जांघ पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी। हालांकि, अल्कारेज ने धीरे-धीरे अपना खेल बेहतर किया। उन्होंने शेल्टन को कोर्ट के चारों ओर दौड़ाना शुरू किया और लंबी रैलियों में उलझाया।