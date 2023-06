Wimbledon 2023: पुरुष सिंग्लस में Carlos Alcaraz बने नंबर 1, महिलाओं में Iga Swiatek ने मारी बाजी

Wimbledon 2023 top seeding विंबलडन 2023 के पुरुष सिंग्लस में कार्लोस अलकराज को नोवाक जोकोविच से पहले शीर्ष रैंकिंग दी गई। इगा स्विएटेक को महिला सिंगल्स में शीर्ष रैंकिंग मिली है। 2003 के बाद यह पहली बार है जब टॉप 4 रोजर फेडरर राफेल नडाल नोवाक जोकोविच और एंडी मरे के बाद किसी अन्य को पुरुष सिंग्लस में टॉप रैंकिंग में जगह मिली है।

Carlos Alcaraz and Iga Swiatek clinch top spots for Wimbledon 2023

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Wimbledon 2023 top seeding विंबलडन 2023 के पुरुष सिंग्लस में विश्व के नंबर 1 कार्लोस अलकराज को नोवाक जोकोविच से पहले शीर्ष रैंकिंग दी गई। क्वींस क्लब जीतने वाले अल्कराज को शीर्ष रैंकिंग मिली है। ऑल-इंग्लैंड क्लब ने लंदन में शुक्रवार के ड्रॉ समारोह से पहले रैंकिंग की घोषणा की। जोकोविच फिसले नंबर-2 पर- 2003 के बाद यह पहली बार है जब टॉप 4 रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और एंडी मरे से बाहर किसी को पुरुष सिंग्लस में टॉप रैंकिंग में जगह मिली है। अलकराज ने सोमवार को पुरुषों की रैंकिंग में जोकोविच को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। Introducing your Ladies' and Gentlemen's singles top 10 seeds at #Wimbledon pic.twitter.com/rwt9EIl1Y2 June 28, 2023 फ्रेंच ओपन में आखिरी बार दिखे जोकोविच- जोकोविच ने 11 जून को फ्रेंच ओपन में अपना पुरुष-रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल करने के बाद से कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है और वे अब नंबर-2 पर खिसक गए हैं। इसके चलते क्वीन्स क्लब में ग्रास-कोर्ट ट्यून-अप टूर्नामेंट जीतने के बाद अलकराज एक स्थान ऊपर पहुंच गए। अलकराज ने जीता ग्रास-कोर्ट खिताब- नोवाक जोकोविच टॉप रैंकिंग प्राप्त करने की दौड़ में थे, लेकिन कार्लोस अलकराज ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना पहला ग्रास-कोर्ट खिताब जीतकर पुरुष सिंगल्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस बीच विश्व नंबर 1 इगा स्विएटेक अपने पहले विंबलडन खिताब की तलाश में हैं और महिला सिंगल्स में उन्हें शीर्ष रैंकिंग मिली है। महिला में इगा स्विएटेक बनी नंबर-1 स्विएटेक अप्रैल 2022 से लगातार नंबर 1 स्थान पर बनी हुई हैं। स्विएटेक ने चार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और हाल ही में उन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है, लेकिन वह विंबलडन में कभी चौथे दौर से आगे नहीं बढ़ पाईं हैं। ऑल इंग्लैंड क्लब में 2022 महिला चैंपियन एलेना रयबाकिना तीसरे नंबर पर हैं, इसके बाद जेसिका पेगुला, कैरोलिन गार्सिया, ओन्स जाबेउर, कोको गौफ, मारिया सककारी, दो बार की चैंपियन पेट्रा क्वितोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा हैं।

Edited By: Geetika Sharma