एपी, तुरीन। अमेरिका के बेन शेल्टन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इसके लिए उन्हें शीर्ष रैंकिंग वाले जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव की भी मदद मिली। शेल्टन ने गुरुवार को राफेल जोदार को 7-6 (8), 7-5 से हराया। इसके बाद ज्वेरेव ने ग्रुप के आखिरी मुकाबले में आर्थर फिल्स को 6-4, 7-6 (6) से मात दी।

इस जीत के साथ शेल्टन का सेमीफाइनल में पहुंचना सुनिश्चित हो गया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना स्पेन के कार्लोस अलकराज से होगा। यह मुकाबला अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल का रीमैच होगा, जो सुबह 3:33 बजे तक चला था।

उस मुकाबले में शेल्टन ने पांच सेट तक चले रोमांचक मैच में अलकराज को हराया था। हालांकि, अलकराज ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स के फाइनल में शेल्टन को हराकर उस हार का बदला ले लिया था। फिटनेस अलकराज की समस्या अलकराज की फिटनेस को लेकर चिंता बनी हुई है। बुधवार को दानिल मेदवेदेव के विरुद्ध जीत के दौरान उनकी बाईं जांघ पर पट्टी बांधी गई थी। उन्हें शुक्रवार को अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में फ्लावियो कोबोली से खेलना है।