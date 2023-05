French open 2023: फ्रेंच ओपन से बाहर हुए Andy Murray, Grand Slam में दोबारा खेलने की जताई चाह

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Andy Murray will not participate in French open 2023 टेनिस की दुनिया के पूर्व नंबर वन खिलाड़ी एंडी मरे ने आगामी क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में शामिल न होने का फैसला किया है। 2017 में रोलैंड गैरोस में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले 36 वर्षीय टेनिस स्टार तब से टूर्नामेंट में केवल एक बार शामिल हुए हैं। दरअसल पिछले महीने मरे ने ग्रैंड स्लैम में एक बार और खेलने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि वे एकदम फिट हैं।

टॉप फॉर्म में वापसी पर लगा विराम-

इस महीने की शुरुआत में ऐक्स-एन-प्रोवेंस चैलेंजर टूर खिताब जीतने के बावजूद तीन बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन मोंटे कार्लो, मैड्रिड, रोम और बोर्डो सहित हाल के टूर्नामेंटों में जल्दी बाहर हो गए। मरे के फ्रेंच ओपने से दूर होने के फैसले से उनके टॉप फॉर्म में वापसी करने के सफर को बड़ा झटका लगा है।

इस दिन से शुरू होगा फ्रेंच ओपन-

विंबलडन में ग्रास कोर्ट स्विंग हैडिंग पर ध्यान लगाने के लिए एंडी ने अतीत में क्ले-कोर्ट सीजन के दौरान टूर्नामेंट को छोड़ने का ऑप्शन चुना है। फरवरी में एंडी ने कहा विंबलडन ने मुझे ग्रैंड स्लैम में गहराई तक जाने का सबसे अच्छा मौका दिया। फ्रेंच ओपन 28 मई से शुरू होकर 11 जून तक चलता है।

फ्रेंच ओवन से बार राफेल-

दूसरी तरफ रिकॉर्ड 14 बार फ्रेंच ओपन जीतने वाले होल्डर राफेल नडाल भी हिप की चोट से पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में लगी चोट से पूरी तरह उभर न पाने के कारण राफेल ने अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 2024 उनके करियर का अंतिम साल हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई निक किर्गियोस और इटली के माटेओ बेरेटिनी भी टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे।