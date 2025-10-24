आप भी दिनभर देखते रहते हैं YouTube Shorts? ये नया फीचर लगाएगा आदत पर ब्रेक

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। YouTube ने नया फीचर पेश किया है। इस फीचर का नाम Shorts Timer है। इसकी मदद से यूजर्स ऐप पर शॉर्ट वीडियो देखने का समय कंट्रोल कर सकते हैं। शॉर्ट्स टाइमर फीचर की मदद से यूजर्स शॉर्ट वीडियो देखने के लिए डेली टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। एक बार तय समय सीमा पूरी होने पर YouTube ऐप में शॉर्ट्स फीड अपने आप रुक जाती है और एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है - आज का शॉर्ट्स देखने की टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है।

लंबे समय तक स्क्रॉलिंग पर ब्रेक YouTube का यह नया फीचर यूजर्स को Mindful Viewing यानी सोच-समझकर वीडियो देखने को प्रेरित करने के लिए लाया गया है। यह देखने को मिलता है कि अक्सर यूजर्स शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते-करते काफी ज्यादा समय वीडियो देखने में लगा देते हैं।

यूट्यूब का मानना है कि Shorts Timer फीचर यूजर्स की आदत को बदलने में काम आ सकता है। इससे वे अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट में मिलेगी हेल्प YouTube का कहना है कि यह फीचर उसके Responsible Digital Habits मिशन का हिस्सा है। इससे पहले भी कंपनी

Take a Break और Bedtime Reminder जैसे फीचर ऑफर कर चुकी है। यह फीचर यूजर्स को 15, 30, 60 या 90 मिनट वीडियो देखने के बाद ब्रेक लेने की सलाह देते हैं।

Shorts Timer फीचर में नया क्या है? Take a Break और Bedtime Reminder फीचर को इग्नोर करना बेहद आसान है। वहीं, यूट्यूब का नया Shorts Timer फीचर इस मामले में थोड़ा सख्त है। एक बार डेली सेट लिमिट क्रॉस हो जाने पर YouTube Shorts फीड अपने आप रुक जाती है और यूजर अगली वीडियो नहीं देख पाते हैं। इसके लिए उन्हें फीचर में जाकर टाइमर सेटिंग में बदलाव करना होगा।