YouTube की पूर्व CEO सुजैन वोज्स्की का निधन, दो साल से कैंसर से लड़ रही थीं जंग

अल्फाबेट और Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने पोस्ट में कहा कि कैंसर से दो साल तक जीने के बाद मेरी प्रिय मित्र @SusanWojcicki के चले जाने से अविश्वसनीय रूप से दुखी हूं। वह Google के इतिहास में किसी भी व्यक्ति की तरह ही महत्वपूर्ण हैं, और उनके बिना दुनिया की कल्पना करना कठिन है।

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous…