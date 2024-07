WhatsApp पर मोबाइल नंबर का झंझट होगा खत्म, सिर्फ यूजरनेम से ही कर पाएंगे एक दूसरे के साथ चैट

WhatsApp is working on a username feature for the web client!

WhatsApp is still interested in offering a feature that allows users to create unique usernames in the future.

आने वाले दिनों में इस फीचर को बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर के मिलने से वॉट्सऐप का यूआई पहले से बेहतर हो जाएगा। यूजर्स को वॉट्सऐप पर "Pick your username" नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद सामने वाला उसी यूजरनेम से किसी भी यूजर को वॉट्सऐप पर खोज पाएगा और कनेक्ट कर पाएगा। इससे यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पहले से बेहतर हो जाएगी। इसमें एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने की जरूरत नहीं होगी।

एनिमेटेड इमोजी और पीपल नियर की भी टेस्टिंग

WABetaInfo ने बताया है कि फिलहाल ये फीचर अपने शुरुआती चरण में टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में इसकी रिलीज टाइमलाइन या आगामी संस्करणों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इसके बीटा वर्जन पेश किए जाएंगे। इस बीच, कंपनी एनिमेटेड इमोजी और पीपल नियर फाइल शेयरिंग सुविधा पर भी काम कर रही है। इसके भी आने वाले दिनों में रोलआउट किए जाने की उम्मीदें हैं।