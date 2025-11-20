Xiaomi, Redmi और Poco यूजर्स का इंतजार जल्द होगा खत्म, HyperOS 3 अपडेट भारत में होने जा रहा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने कन्फर्म किया है कि वह भारत में अपना Android 16-बेस्ड HyperOS 3 अपडेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिससे देशभर के यूजर्स में उत्साह बढ़ गया है। हालांकि, सटीक रोलआउट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इस घोषणा से Xiaomi, Redmi और Poco स्मार्टफोन यूजर्स के बीच बड़ी उम्मीदें जागी हैं जो एक बड़े सॉफ्टवेयर बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। चीन में पहले से उपलब्ध HyperOS 3 भारत में बेहतर परफॉर्मेंस, नए AI फीचर्स और ओवरऑल यूसेबिलिटी में सुधार लाएगा।

Xiaomi HyperOS 3 भारत में जल्द लॉन्च होने की तैयारी Xiaomi ने X पोस्ट में कन्फर्म किया है कि Android 16-बेस्ड HyperOS 3 भारत में बहुत जल्द आने वाला है। इस अपडेट को 'फास्टर, स्मार्ट और सीमलेस' बताया गया है। कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कि कौन-कौन से Xiaomi, Redmi और Poco स्मार्टफोन इस अपडेट को रिसीव करेंगे, लेकिन ये जानकारी जल्द जारी होने की उम्मीद है।

कंपनी ने सबसे पहले HyperOS 3 को चीन में सितंबर में पेश किया था। ये Android 16 पर बेस्ड है और Xiaomi 17 सीरीज इसके साथ आने वाले पहले फोन बने थे। HyperOS 3 में HyperIsland फीचर शामिल है, जो Apple के Dynamic Island का Xiaomi वर्जन है। ये क्विक-ग्लांस अलर्ट्स, लाइव एक्टिविटी अपडेट्स और चार्जिंग स्पीड दिखाता है। नया डुअल-आइलैंड लेआउट यूजर्स को स्क्रीन छोड़े बिना टास्क शिफ्ट, एक्सपैंड या मैनेज करने देता है। इससे ऑडियो रिकॉर्डिंग को फ्लोटिंग विंडो में बदलना, म्यूजिक कंट्रोल्स, कॉल डिटेल और शेड्यूल जैसी चीजों को टॉप बार से ही एक्सेस करना आसान हो जाता है।

The future is faster, smarter, and seamless.



Xiaomi HyperOS 3 is coming soon. pic.twitter.com/P4c52e0zOU — Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 19, 2025 HyperOS 3 में HyperAI भी शामिल है यानी AI टूल्स का पूरा सेट, जिसमें स्मार्ट स्क्रीन रिकग्निशन, DeepThink मोड और राइटिंग फीचर्स शामिल हैं, जो टोन और स्टाइल एडजस्ट कर सकते हैं। AI स्पीच रिकॉग्निशन ऑडियो क्वालिटी सुधारता है, रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन बनाता है और समरी जनरेट करता है। AI सर्च डिवाइस डेटा स्कैन कर सकता है, शॉर्ट समरी दे सकता है और AI-जनरेटेड जवाब ऑफर कर सकता है। Gallery Search तस्वीरों को दस कैटेगरी में बांटकर लोकेट करना आसान बनाता है। अपडेट में AI डायनामिक वॉलपेपर, AI सिनेमैटिक लॉक स्क्रीन और नया होम स्क्रीन डिजाइन भी शामिल है। Xiaomi ने अक्टूबर में इस अपडेट का रोलआउट शुरू किया था। Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Watch S4 (41mm) और Smart Band 10 पहले से ही इस सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं। अक्टूबर और नवंबर के दौरान Xiaomi 15 सीरीज, Mix Flip, Redmi Note 14 सीरीज, Poco F7 और Poco X7 सीरीज के साथ Pad Mini और Pad Mini 7 को भी ये अपडेट मिलने का शेड्यूल था।