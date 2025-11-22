X ने पेश किया 'अबाउट दिस अकाउंट' फीचर, बॉट्स, फेक प्रोफाइल से निपटने में मिलेगी मदद
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे यूजर्स अब प्रोफाइल में लोकेशन, यूजरनेम बदलने की हिस्ट्री, अकाउंट कब बना और ऐप कैसे इंस्टॉल हुआ, सब देख पाएंगे। ये बदलाव फेक अकाउंट्स, बॉट्स और गलत जानकारी फैलाने वाले प्रोफाइल्स को पकड़ने में मदद करने के लिए लाया गया है। X का मानना है कि इससे असली और नकली यूजर्स को पहचानना आसान हो जाएगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया जायंट X ने एक ऐसा अपडेट रोल आउट किया है, जो अकाउंट डिटेल्स जैसे लोकेशन, यूजरनेम बदलने की हिस्ट्री, ओरिजिनल साइन-अप डेट और ऐप कैसे इंस्टॉल हुई ये सब दिखाता है। ये कदम साइट पर फेक ऐक्टिविटी को रोकने के लिए उठाया गया है, जहां रियल यूजर्स की तरह दिखने वाले बॉट्स को पकड़ना अब पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है।
ये अपडेट प्लेटफॉर्म को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने और फेक एंगेजमेंट को कम करने के लिए है। बॉट्स और फर्जी प्रोफाइल्स अक्सर खुद को रियल यूजर्स जैसा दिखाती हैं और AI टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ उन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो गया है। ज्यादा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिखाकर, अमेरिका बेस्ड कंपनी का मानना है कि लोग आसानी से असली अकाउंट्स और फेक या गलत जानकारी फैलाने वालों को पहचान पाएंगे।
TechCrunch ने नोट किया कि अगर कोई अकाउंट कहता है कि वो किसी US स्टेट का है, लेकिन उसकी लोकेशन बाहर दिखाई दे रही है, तो ये प्रोफाइल में कुछ अजीब या मिसलीडिंग होने का संकेत हो सकता है।
X ने सबसे पहले इस नए ट्रांसपेरेंसी फीचर का प्लान अक्टूबर 2025 में बताया था। X के हेड ऑफ प्रोडक्ट Nikita Bier ने बताया था कि कंपनी ये फीचर टेस्ट करना शुरू करेगी और लिमिटेड प्रोफाइल्स पर अकाउंट डिटेल्स दिखाएगी।
अपने अकाउंट की डिटेल्स देखने के लिए, X की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर बस प्रोफाइल में दिख रहे 'Joined' डेट पर टैप करना है। ऐसा करने पर एक पेज खुलता है, जिसमें आपके अकाउंट से जुड़ी कई जानकारियां होती हैं। जैसे- आपने X कब जॉइन किया, अकाउंट से लिंक्ड लोकेशन, आपने कितनी बार अपना यूजरनेम बदला, आखिरी बार कब बदला और आपने ऐप कैसे एक्सेस किया- जैसे App Store या Google Play के जरिए।
दुनिया के कई हिस्सों के यूजर्स ने बताया कि उन्हें अपने प्रोफाइल पर ये नया फीचर दिख रहा है, लेकिन TechCrunch ने कहा कि वो अभी तक दूसरों के प्रोफाइल पर ये डिटेल्स नहीं देख पा रहा है।
ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि X अकाउंट होल्डर्स को थोड़ा समय दे रहा है। ताकि, वे अपनी दिखाई जा रही डिटेल को चेक कर सकें और जरूरत हो तो सेटिंग्स में बदलाव कर लें, इससे पहले कि फीचर सबके लिए उपलब्ध कर दिया जाए।
X यूजर्स को ये ऑप्शन देता है कि वे अपनी प्रोफाइल पर सिर्फ अपना कंट्री दिखाएं या फिर एक बड़ा भौगोलिक एरिया, जैसे रीजन। शुरुआत में ये फीचर उन देशों के लिए था जहां फ्री स्पीच प्रोटेक्शन कम है। लेकिन, अब दिख रहा है कि US के यूजर्स भी कंट्री, रीजन या कॉन्टिनेंट में से चुन सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग में प्रोफाइल पर कंट्री दिखती है, जब तक कि यूजर कुछ और न चुने।
