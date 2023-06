WWDC 2023 के लिए Apple ने पेश की नई प्लेलिस्ट, माइली साइरस से जोनस ब्रदर्स तक, यूजर्स हो जाएंगे ‘Power Up’

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Apple नए सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से WWDC 2023 के लिए लोगों में उत्साह पैदा कर रहा है, क्योंकि आने वाली 5 तारीख को टेक दिग्गज का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। 9TO5Mac की रिपोर्ट के अनुसार, इवेंट में यूजर्स को और अधिक व्यस्त रखने के लिए, Apple ने एक Apple Music प्लेलिस्ट तैयार की है।

9TO5Mac की रिपोर्ट के अनुसार, Apple Music सब्सक्राइबर अब ‘WWDC23 Power Up’ प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें 25 गाने शामिल हैं। प्लेलिस्ट में माइली साइरस का "Flowers," दुआ लीपा की हाल ही में रिलीज हुई ‘डांस द नाइट,’ और शीरन की ‘आइज क्लोज्ड,’ और जोनास ब्रदर्स के ‘समर बेबी’ जैसे लोकप्रिय ट्रैक हैं।

Apple के अनुसार, इस क्यूरेटेड कलेक्शन का उद्देश्य डेवलपर्स को WWDC और समर सीजन दोनों को शुरू करने में मदद करना है। बता दें कि यह इस समय के सबसे प्रमुख कलाकारों में शामिल हैं।

Apple ने सोमवार को आगामी कीनोट का प्रचार करते हुए एक आधिकारिक ट्वीट के माध्यम से प्लेलिस्ट जारी करने की घोषणा की है। जो व्यक्ति ट्वीट के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, उन्हें 5 जून को ऑनलाइन कार्यक्रम में ट्यून करने का याद दिलाने के लिए एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, Apple, Apple Music प्लेलिस्ट के लिंक के साथ एक धन्यवाद संदेश ट्वीट करके आभार व्यक्त करेगा।

A new era begins. Join us for #WWDC23 on June 5 at 10 a.m. PT.

— Apple (@Apple) May 31, 2023