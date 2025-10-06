पुराने Windows 10 लैपटॉप वाले ध्यान दें! इस डेट से बंद हो जाएगा सपोर्ट, जानें आगे क्या करें

माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही विंडोज 10 का सपोर्ट बंद करने वाला है। 14 अक्टूबर 2025 के बाद कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेगा। विंडोज 10 अभी भी करोड़ों कंप्यूटरों पर चल रहा है। सपोर्ट बंद होने के बाद सिस्टम साइबर हमलों की चपेट में आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स का ऐलान किया है जिसके तहत यूजर्स को सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही अपने पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 10 का सपोर्ट एन्ड करने वाला है। कंपनी ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि 14 अक्टूबर 2025 से Windows 10 को अब कोई सिक्योरिटी अपडेट, फीचर अपडेट या टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगी। जी हां, इसका मतलब है कि जो लोग अभी भी अपने लैपटॉप पर Windows 10 यूज कर रहे हैं, उन्हें या तो Windows 11 में अपग्रेड करना पड़ेगा या एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट के लिए पेमेंट करना होगा।

क्या होगा Windows 10 सपोर्ट एन्ड होने के बाद? बता दें कि Windows 10 अभी भी भारत में करोड़ों कंप्यूटर्स पर रन कर रहा है। खासकर स्टूडेंट्स, छोटे बिजनेसमैन और पुराने हार्डवेयर वाले यूजर्स अभी भी Windows 10 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अब सपोर्ट एन्ड होने के बाद ऐसे सिस्टम्स सिक्योरिटी रिस्क्स और साइबर अटैक्स की चपेट में आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी कहना है कि यूजर्स चाहें तो Windows 10 को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना 'at their own risk' है।

Windows 10 यूजर्स के पास ये ऑप्शन जो लोग अभी भी Windows 10 पर बने रहना चाहते हैं उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही Extended Security Updates (ESU) प्रोग्राम का भी ऐलान कर दिया है। इसके तहत यूजर्स $30 यानी करीब ₹2,550 देने होंगे जहां यूजर्स को फिर से एक साल तक यानी 13 अक्टूबर 2026 तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। हालांकि, भारत में इसकी कितनी कीमत है इसकी सटीक जानकारी नहीं है।