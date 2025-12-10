WhatsApp में विज्ञापनों की एंट्री, अब ज्यादा यूजर्स को दिखने लगे Ads; सेटिंग से ऐसे करें मैनेज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp ने कथित तौर पर अब ज्यादा यूजर्स को विज्ञापन दिखाना शुरू कर दिया है। विज्ञापन अभी अपडेट्स टैब में दिख रहे हैं, केवल स्टेटस और चैनल्स में, न कि अलग-अलग चैट में। कई यूजर्स ने प्रमोशनल कंटेंट देखने की बात कही है और WhatsApp ने इन-ऐप अलर्ट भी दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को पता चलेगा कि विज्ञापन अब इन सेक्शन में दिखाई देंगे।

इससे पहले, सोशल मीडिया जायंट ने WhatsApp स्टेटस में विज्ञापन लाने के प्लान को कन्फर्म किया है। कंपनी के मुताबिक, प्रमोशन यूजर्स को बिजनेस खोजने और WhatsApp पर सीधे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ के बारे में बातचीत शुरू करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यूजर्स किसी विज्ञापन देने वाले की प्रोफाइल भी देख पाएंगे, विज्ञापन हाइड या रिपोर्ट कर पाएंगे, या मेनू ऑप्शन का इस्तेमाल करके एडिशनल इंफॉर्मेशन ओपन कर पाएंगे।

कई यूर्स द्वारा देखे गए वॉट्सऐप पॉप-अप में कहा गया है कि इंडिविजुअल मैसेज, कॉल और स्टेटस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड ही रहेंगे और उनका इस्तेमाल लोगों को दिखाए जाने वाले विज्ञापन तय करने के लिए नहीं किया जाएगा। इसकी जगह ad टारगेटिंग यूजर के इलाके, डिवाइस लैंग्वेज, फॉलो किए जा रहे चैनल्स और चैनल्स या स्टेटस के अंदर इंटरैक्शन जैसे सिग्नल पर निर्भर करेगा।

ऐसा लगता है कि यह रोलआउट धीरे-धीरे हो रहा है। लेकिन, X और दूसरे प्लेटफॉर्म पर बढ़ती रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फीचर काफी तेजी से बढ़ रहा है। जो लोग ऐड प्रेफरेंस मैनेज करना चाहते हैं, वे Settings – Accounts Centre – Account settings – Ad preferences में जा सकते हैं।

इंडिविजुअल ads भी हाइड किए जा सकते हैं: स्टेटस ऐड थ्री-डॉट मेनू से और चैनल ऐड 'स्पॉन्सर्ड' लेबल पर टैप करके। हालांकि ऐड कंपनी के लिए एक और रेवेन्यू स्ट्रीम खोलेंगे, लेकिन ये देखना बाकी है कि बड़ा यूज़र बेस इस पर कैसे रिएक्ट करता है।