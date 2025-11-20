अब नहीं चिढ़ाएंगे Android वाले! iPhone में भी आ रहा WhatsApp का ये खास फीचर 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स के लिए समय-समय पर नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। हाल ही में कंपनी को iOS यूजर्स के लिए भी नए फीचर्स की टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया है। TestFlight बीटा के जरिए एक ऐसा फीचर रोल आउट किया गया है, जिसका इंतजार iPhone वाले काफी टाइम से कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, ये नया फीचर मल्टी-अकाउंट सपोर्ट, जिसके जरिए आप एक ही iPhone पर दो WhatsApp अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि Android वालों के लिए ये फीचर कंपनी बहुत पहले ही रोल आउट कर चुकी है। अब इसे iPhone वालों के लिए भी जल्द पेश किया जा सकता है।

सेटिंग्स में मिला एक नया ऑप्शन WABetaInfo ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस नए फीचर के बारे में बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बीटा टेस्टर्स को ऐप की सेटिंग्स में एक नया Account List सेक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ यूजर्स को ये शॉर्टकट QR कोड बटन के पास भी दिख रहा है। इस नए मेन्यू की मदद से आप एक ही WhatsApp पर दो अकाउंट यूज कर पाएंगे। यानी आपको अब अपने दूसरे अकाउंट के लिए WhatsApp Business ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दो अकाउंट ऐड करने की सुविधा जानकारी के अनुसार बीटा वर्जन यूजर्स को सिर्फ दो अकाउंट ऐड करने की सुविधा दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार टेस्टर्स नया फोन नंबर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर पहले किसी दूसरे मोबाइल या WhatsApp Business पर इस्तेमाल हो रहे अकाउंट को भी इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप QR कोड स्कैन करके भी कंपेनियन अकाउंट को यहां ऐड कर पाएंगे। एक बार सेकेंडरी अकाउंट सेटअप हो जाने के बाद उसके चैट्स और सेटिंग्स अपने आप आपके फोन में सिंक हो जाएंगे।