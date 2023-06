In-depth

Http और Https क्या है, इंटरनेट यूजर की सुरक्षा के लिए कैसे करते हैं काम

What Is Http And Https Http और Https दोनों ही ऐसी टर्म हैं जो हर इंटरनेट यूजर के लिए जरूरी हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है ताकि इंटरनेट के इस्तेमाल के साथ आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी पूरी जानकारी रख सकें। दोनों ही प्रोटोकोल का इस्तेमाल अलग-अल वेबसाइट के लिए होता है। ऐसे में दोनों प्रोटोकोल के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।