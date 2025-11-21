Vivo X200T जल्द हो सकता है लॉन्च, कॉम्पैक्ट मॉडल Vivo X200 FE जैसा हो सकता है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo की X200 सीरीज में कई स्मार्टफोन शामिल हैं, और ऐसा लग रहा है कि ब्रांड अभी यहीं नहीं रुकने वाला है। कंपनी एक नए मॉडल, Vivo X200T को लॉन्च करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। ये अपकमिंग फोन मौजूदा Vivo X200 FE के साथ कई समानताएं शेयर कर सकता है। Vivo X200 FE इस साल की शुरुआत में भारत में एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ था। इसमें 6.31-इंच AMOLED डिस्प्ले मिलता है और ये MediaTek Dimensity 9300+ चिपसेट के साथ आता है, जिसे 16GB RAM तक के साथ पेयर किया गया है। दूसरी खूबियों में 90W फास्ट चार्जिंग के साथ 6,500mAh बैटरी और Zeiss-ट्यून 50-मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप शामिल है।

Vivo X200T ऑनलाइन फोकस्ड डिवाइस हो सकता है टिपस्टर अभिषेक यादव ने X पर दावा किया कि Vivo जल्द ही Vivo X200T लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जबकि Vivo X300 FE बाद में लॉन्च हो सकता है। अननेम सोर्सेज का हवाला देते हुए, टिपस्टर ने एक दूसरे X पोस्ट में कहा कि X200T काफी हद तक पहले से लॉन्च हो चुके Vivo X200 FE जैसा होगा, केवल कुछ मामूली अंतर होंगे। इसके अलावा, Vivo X200T को एक ऑनलाइन-फोकस्ड मॉडल बताया जा रहा है।

Another piece of information from the source: the Vivo X200T will mainly be an online-focused device, and it’s very similar to the Vivo X200 FE with only minor changes. https://t.co/9uMIxpHezr — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 19, 2025 Vivo X200T के बारे में कहा जा रहा है कि इसका मॉडल नंबर V2561 होगा। इसके X200 लाइनअप में सातवें मॉडल के रूप में लॉन्च होने की उम्मीद है। Vivo X200 सीरीज की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में स्टैंडर्ड Vivo X200, Vivo X200 Pro और Vivo X200 Pro Mini के साथ हुई थी। इसके बाद इस साल अप्रैल में Vivo X200 Ultra और Vivo X200s लॉन्च हुए और जून 2025 में Vivo X200 FE आया। Vivo X300 FE के बारे में अनुमान है कि ये Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर पर चलेगा। Vivo X200 FE को इस साल जुलाई में भारतीय बाजार में 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए 54,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसमें 6.31-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ये MediaTek Dimensity 9300+ प्रोसेसर पर चलता है, जिसे 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।