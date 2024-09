Vivo और Motorola यूजर्स को आ रही ग्रीन लाइन प्रॉब्लम, परेशान यूजर्स कर रहे शिकायत

मोटोरोला के G सीरीज के 82 और G52 में ग्रीन लाइन के ज्यादातर मामले सामने आए हैं। तमाम यूजर्स ने अपने फोन की तस्वीरें शेयर की हैं। कुछ मामलों में स्क्रीन पर एक ही ग्रीन दिखाई देती है जबकि कुछ में डिस्प्ले पर अलग-अलग रंगों की कई लाइन दिखाई देती हैं। इसी तरह Moto G82 यूजर्स को भी डिवाइस को किसी भी तरह के फिजिकल डैमेज के बिना ग्रीन लाइन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

@motorolaindia I have moto g82 were I purchased from Flipkart on 22 October 2022. On the date of 27 June I update my device within 24 hours I am facing green line issue on my screen. My friend is also facing this issue . Give me resolution. and there is no any physical damage. pic.twitter.com/3D0yq6JFpW