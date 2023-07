ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसी का एक्शन, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली, टेक डेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कंपनी OpenAI के ChatGPT पर यूजर्स को गलत जानाकरी देते हुए खतरे में डालने का आरोप है। इसे लेकर अमेरिकी जांच एजेंसी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। कंपनी अपने चैटबॉट को लेकर काफी लोकप्रिय है।

जांच एजेंसी फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने ओपनएआई को लिखे पत्र में एआई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, यूजर्स की प्राइवेसी सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है।

एफटीसी ने फिलहाल OpenAI पर चल रही जांच को लेकर कुछ भी डिटेल शेयर नहीं की है। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एफटीसी यह जांच कर रहा है कि ओपनएआई कहीं यूजर्स की प्राइवेसी या या डेटा सिक्योरिटी को लेकर अनुचित प्रैक्टिस तो नहीं अपना रहा है। इसके साथ ही वह यह भी चांज कर रहा है कि कंपनी अपने यूजर्स को भ्रामक या नुकसान पहुंचाने वाले तरीके तो नहीं अपना रहा है।

ओपनएआई के फाउंडर सैम अल्टमैन ने इस जांच को लेकर एक ट्वीट में अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि इस जांच से भरोसा पैदा करने में मदद नहीं मिलेगी। लेकिन, उनकी अपनी एफटीसी को इसमें पूरा सहयोग करेगी।

it is very disappointing to see the FTC's request start with a leak and does not help build trust.

that said, it’s super important to us that out technology is safe and pro-consumer, and we are confident we follow the law. of course we will work with the FTC.— Sam Altman (@sama) July 13, 2023