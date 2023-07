Google Pixel 8 सीरीज की चार्जिंग स्पीड में मिल सकता है बड़ा अपग्रेड, Wi-Fi 7 सपोर्ट के साथ हो सकता है लॉन्च

Google Pixel 8 Series Battery Upgrade गूगल पिक्सल 7 के बाद यूजर्स बेसब्री से Pixel 8 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं यूजर्स में से हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। Pixel 8 सीरीज अक्टूबर में लॉन्च होगी। रिपोर्ट से पता चलता है कि Google दोनों हैंडसेट की बैटरी क्षमता में छोटे अपग्रेड करेगा। (फाइल फोटो-जागरण)

Upcoming Pixel 8 and Pixel 8 Pro will bring improvements to battery size and charging speed

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Google Pixel 8 सीरीज अक्टूबर में लॉन्च होने की उम्मीद है। सीरीज में कंपनी नेक्स्ट जेनरेशन के Pixel 8 और Pixel 8 Pro स्मार्टफोन को पेश कर सकती है। बता दें, अभी तक दोनों हैंडसेट के लॉन्च पर Google की ओर से कोई ऑफिशियल खबर नहीं मिली है। एक नई रिपोर्ट में Pixel 8 और Pixel 8 Pro की बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड के बारे में डिटेल सामने आई है। पिक्सल 7 सीरीज की तुलना में Pixel 8 में 24W वायर्ड चार्जिंग के साथ 4,485mAh की बैटरी और Pixel 8 Pro में 27W वायर्ड चार्जिंग के साथ 4,950mAh की बैटरी हो सकती है। आइए आपको स्मार्टफोन के बारे में और डिटेल से जानकारी देते हैं। Pixel 8 और Pixel 8 Pro की खासियत Google की अंदरूनी सूत्र का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आगामी Pixel 8 और Pixel 8 Pro पिछले साल के Pixel 7 और Pixel 7 Pro की तुलना में बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड में सुधार लाएंगे। वेनिला मॉडल कथित तौर पर 20W से ऊपर 24W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करेगा जबकि Pixel 8 Pro 27W पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है। पिछले साल के Pixel 7 और Pixel 7 Pro क्रमशः 20W और 23W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। Pixel 8 और Pixel 8 Pro कथित तौर पर 12W क्यूई वायरलेस चार्जिंग के साथ क्रमशः 20W और 23W प्रोपराइटरी वायरलेस चार्जिंग के साथ पेश होंगे। Pixel 8 और Pixel 8 Pro के फीचर्स रिपोर्ट से पता चलता है कि Google दोनों हैंडसेट की बैटरी क्षमता में छोटे अपग्रेड करेगा। Pixel 8 में 4,485mAh की बैटरी है। यह Pixel 7 में मिलने वाली 4,270mAh बैटरी का अपग्रेड होगा। दूसरी ओर, Pixel 8 Pro को 4,950mAh बैटरी से लैस बताया गया है, जो Google Pixel 7 Pro में 4,926mAh से अधिक है। इसके अलावा, कहा Pixel 8 लाइनअप वाई-फाई 7 का सपोर्ट करता है। इसके अलावा, Pixel 8 मॉडल पिछले मॉडल के मुताबिक अधिक देशों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में नई लाइनअप को पेश किया जा सकता है।

Edited By: Anand Pandey