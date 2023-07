Verified DM स्पैम की समस्या को ठीक करने में लगा है Twitter, जब निकालेगा कोई तरकीब

Threads के आने के बात से ट्विटर को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कंपनी इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि यूजर्स को हर तरह की समस्याओं से निजात मिले। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी ने वेरिफाइड डीएम स्पैम को ठीक करने पर जोर दिया है। अब देखना ये है कि ये यूजर्स के लिए कैसे फायदेमंद होगा।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। मगर मेटा के थ्रेड्स के आने के बाद से इसकी स्थिति में काफी बदलाव आया है। इतना ही नहीं जब से एलन मस्क ने पेड वेरिफिकेशन की शुरुआत की है तब से ट्विटर की हालत कई मायनों में खराब हो गई है। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात डीएम स्पैम में तेज बढ़ोतरी है। अब, ट्विटर का कहना है कि वह यूजर्स के इनबॉक्स में स्पैम संदेशों की मात्रा में कटौती करने के लिए बदलाव कर रहा है। ट्विटर ने जोड़ी नई सेटिंग कंपनी एक नई सेटिंग जोड़ रही है जो उन वेरिफाइड अकाउंट से मैसेज को प्राइमरी इनबॉक्स के बजाय ‘मैसेज रिक्वेस्ट’ इनबॉक्स में रूट कर देगी जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। ट्विटर के अनुसार, नई सेटिंग ऑटोमेटिकली उन लोगों के लिए सक्षम हो जाएगी, जिनके डीएम पहले सभी के लिए खुले थे, हालांकि वे ‘किसी भी समय वापस स्विच करने में सक्षम होंगे। मस्क ने दी थी जानकारी मस्क द्वारा हाल ही में किए गए बदलाव से यह एक उल्लेखनीय उलटफेर है, जिसने भुगतान किए गए ट्विटर ब्लू ग्राहकों को निम्न स्थिति की परवाह किए बिना किसी भी यूजर को सीधे मैसेज भेजने की अनुमति दी है। लेकिन जब मस्क ने सुझाव दिया कि परिवर्तन से ‘एआई बॉट्स’ में कमी आएगी, तो इसके परिणामस्वरूप अधिक डीएम स्पैम होंगे। लेटेस्ट अपडेट की घोषणा करने वाले एक पोस्ट में, ट्विटर का समर्थन खाता सत्यापित खातों से स्पैमयुक्त डीएम की व्यापकता को स्वीकार करता प्रतीत होता है। इसमें लिखा है कि हम एक नई मैसेज सेटिंग जोड़ रहे हैं, जिससे डीएम में स्पैम संदेशों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। ये अपडेट सेटिंग 14 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। Threads से मिल रही कड़ी टक्कर हाल ही में मेटा ने अपने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Threads को लॉन्च किया है, जो ट्विटर को सीधी टक्कर दे रहा है। लॉन्च के एक हफ्ते के भीतर इसके 100 मीलियन या 10 करोड़ों से अधिक यूजर्स हो गए थे।

