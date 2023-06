Twitter के लिए पेश हुआ Instagram वाला फीचर, प्रोफाइल के साथ Highlight होंगे आपके ट्वीट

नई दिल्ली, टेक डेस्क। माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए एक नया फीचर लाया गया है। ट्विटर यूजर्स अब मेटा के पॉपुलर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम वाले फीचर को इस्तेमाल कर सकेंगे।

दरअसल एलन मस्क ने ट्विटर यूजर्स के लिए हाइलाइट्स फीचर को पेश किया है। इस नए फीचर को लेकर पहले एक ट्विटर यूजर DogeDesigner ने जानकारी दी थी। हालांकि, कुछ समय बाद एलन मस्क ने भी इस ट्वीट को रिट्वीट किया है। यानी ट्विटर की ओर से भी नए फीचर के आने को कंफर्म किया गया है।

ट्विटर का नया फीचर यूजर्स को उनके पसंदीदा ट्वीट्स शोकेस करने की सुविधा के साथ लाया गया है। ट्विटर यूजर्स हाइलाइट्स फीचर की मदद से अपने पसंदीदा ट्वीट्स को एक अलग टैब में डिस्प्ले कर सकेंगे।

“Highlights Tab” is now live on Twitter. You can now showcase your favorite tweets on your profile.  pic.twitter.com/nPz7DfNeIZ