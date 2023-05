Twitter पर फेक इमेज और वीडियो की आसानी से हो सकेगी अब पहचान, कंपनी ने पेश किया नया फीचर

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर यूजर्स के लिए एक नए अपडेट को जोड़ा जा रहा है। अगर आप भी माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए नोट्स ऑन मीडिया फीचर (Notes on Media Feature) को पेश किया है।

ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए यह नया टूल मिसलीडिंग मीडिया से बचाने के लिए पेश किया है। कंपनी ने कहा है कि एआई द्वारा जनरेट की गई इमेज और मैन्युप्लेट वीडियो किसी भी यूजर को मिसगाइज कर सकती है।

From AI-generated images to manipulated videos, it’s common to come across misleading media. Today we’re piloting a feature that puts a superpower into contributors’ hands: Notes on Media

Notes attached to an image will automatically appear on recent & future matching images. pic.twitter.com/89mxYU2Kir