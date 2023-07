स्पैम कॉल और एसएमएस रोकने में नाकाम रहीं टेलीकॉम कंपनियां, सरकार ने लगाया 35 करोड़ रुपये का जुर्माना

TRAI दूरसंचार नियामक ट्राई ने अपने नेटवर्क पर स्पैम कॉल्स और SMS पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए सर्विस प्रोवाइडर पर 34.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें पिछले महीने टेलीकॉम रेगुलेटर यानी TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल कॉल्स मैसेज के लिए कस्टमर्स से सहमति लेने के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने का निर्देश दिया था।

Trai has imposed a penalty of Rs 34.99 crore on service providers for failing to curb pesky calls and sms

