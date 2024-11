Samsung के इन फोन्स में सबसे पहले आ सकता है एंड्रॉयड 15 का अपडेट, देखें आपका हैंडसेट लिस्ट में है या नहीं?

सैमसंग गैलेक्सी फोन्स को लेकर एक टिप्स्टर से ये जानकारी मिली है कि One UI 7.0 का बीटा अपडेट जल्द ही जारी किया जा सकता है। हालांकि इसे साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में पहले दिए जाने की संभावना है। इस नए अपडेट में डायनामिक आइलैंड की तरह कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कुछ हालिया रिपोर्ट्स के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि सैमसंग गैलेक्सी यूजर्स को आखिरकार एंड्रॉयड 15 बेस्ड One UI 7.0 बीटा को ट्राई करने का मौका अगले हफ्ते से ही मिल सकता है। सैमसंग गैलेक्सी यूजर्स के लिए को इस अपडेट का इंतजार काफी समय से है। क्योंकि, गूगल और कुछ अन्य कंपनियों ने Pixel 9 जैसे डिवाइसेज के लिए एंड्रॉयड 15 का स्टेबल बिल्ड जारी कर दिया है। वहीं, दूसरी तरफ गैलेक्सी फोन्स अभी भी एंड्रॉयड 14 पर चल रहे हैं। गौर करने वाली बात ये है कि ये अपडेट बीटा वर्जन में होगा। ऐसे में अगर आप बीटा वर्जन के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपको और भी इंतजार करना होगा।

One UI 7.0 को लेकर जानकारी टिप्स्टर आइस यूनिवर्स के हवाले से मिली है। टिप्स्टर ने ये प्रेडिक्ट किया है कि One UI 7.0 बीटा को 17 नवंबर के बाद जारी किया जाएगा। फिलहाल शुरुआत में इसे साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में सैमसंग डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि एंड्रॉयड 15 बिल्ड का पब्लिक बीटा साल के अंत से पहले जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, उस दौरान कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई थी। One UI 7.0 के फीचर्स की बात करें तो उम्मीद है कि इसमें एंड्रॉयड 14 बेस्ड One UI 6 की तुलना में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि सैमसंग नया क्विक सेटिंग पैनल ऑफर कर सकता है, जिसके पहले से ज्यादा क्लिन लुक में आने की संभावना है। उम्मीद ऐसी भी की जा रही है कि इसमें एक नया फीचर एक्टिव पैनल दिया जा सकता है जो एपल के डायनामिक आइलैंड फीचर की तरह हो सकता है। इसके अलावा इसमें नए आइकन भी दिए जा सकता हैं, जिससे UI को फ्रेश लुक और फील मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो One UI 7.0 के विजेट्स में iOS की तरह लेबल्स हो सकते हैं। हालांकि, फिलहाल इन्हें बतौर अफवाह ही लिया जा सकता है। क्योंकि, सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा है।

कौन से डिवाइसेज होंगे OneUI 7.0 के साथ कंपैटिबल: कंपैटिबिलिटी की बात करें तो One UI 7.0 बीटा को काफी सारे डिवाइसेज में दिए जाने की संभावना है। इनमें Samsung Galaxy S21 Series से लेकर लेटेस्ट S24 Series तक के डिवाइस शामिल हो सकते हैं। डिवाइसेज की लिस्ट में Galaxy Z Flip 3 Series, Z Fold 3 Series और Galaxy Z Flip 6 और Galaxy Z Fold 6 मॉडल्स भी शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा कई A-Series फोन्स और सैमसंग टैबलेट लाइनअप में भी नया अपडेट मिल सकता है।