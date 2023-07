Samsung Galaxy Z Flip 5 में देखने को मिलेंगे ये 3 फीचर, कवर डिस्प्ले से लेकर बैटरी में होंगे ये बड़े बदलाव

सैमसंग के अपकमिंग Galaxy Z Flip 5 फोन में हमें बड़ा कवर डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। हाल ही में मोटोरोला के लेटेस्ट मोटोरोला रेजर प्लस में हमें बड़ा कवर डिस्प्ले देखने को मिला था। उम्मीद है Galaxy Z Flip 5 का नया हिंज सिस्टम फोन को बेहतर आईपी रेटिंग का सपोर्ट ऑफर करेगा। सैमसंग अपकमिंग Galaxy Z Flip 5 में बड़ी बैटरी ऑफर कर सकता है।

Samsung Galaxy Z Flip 5, there will be big changes from cover display to battery (फोटो-जागरण)

Your browser does not support the audio element.