टेलीकॉम पैनल ने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे इंस्टॉल करने के लिए अलग लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दे दी

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि डिजिटल संचार आयोग ने अंतरिक्ष संचार को भूमि-आधारित नेटवर्क से जोड़ने वाले सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के लिए अलग लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दे दी है। सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) परमिट धारक अंतिम ग्राहकों को सीधे कोई सेवा नहीं देंगे और उनसे 10 लाख रुपये का गैर-वापसीयोग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा।

Telecom panel approves issuance of separate license for setting up sesg

