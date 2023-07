Tecno के इस प्रीमियम स्मार्टफोन पर मिल रहा 17 हजार से भी ज्यादा डिस्काउंट, पॉवरफुल प्रोसेसर से है लैस

Tecno Phantom X2 Pro 5G Sale अगर आप नया 5G स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप 62 हजार रुपये वाले Tecno Phantom X2 Pro 5G फोन को 17 हजार डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस फोन में पॉवरफुल प्रोसेसर के साथ कई दमदार फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको दुनिया का पहला Retractable 50MP पोर्ट्रेट लेंस मिलता है। (फोटो-जागरण)

Tecno Phantom X2 Pro 5G Smartphone Discount Upto 17000 Know Specifications Features

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Tecno भारत के लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड्स में एक है। कंपनी समय-समय पर अपने यूजर्स के लिए नए स्मार्टफोन्स लाती रहती है। इतना ही नहीं ई-कॉमर्स साइट्स भी आपको कई टेक्नो के फोन पर बेहतरीन ऑफर्स देते हैं। अमेजन पर लिस्ट Tecno Phantom X2 Pro 5G फोन को बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। आइए आपको ऑफर्स के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। Tecno Phantom X2 Pro 5G पर क्या है ऑफर अमेजन पर Tecno Phantom X2 Pro 5G पर 27% का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर के बाद फोन की कीमत केवल 44,999 रुपये है। यही नहीं, फोन की खरीदारी पर कुछ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिनका फायदा उठाकर आप इस कीमत को और कम कर सकते हैं। अगर आपके पास HDFC Bank Card से EMI ऑप्शन पे करते हैं तो है तो आप 4000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर पर पाएं 22,950 रुपये की छूट ग्राहकों को लुभाने के लिए स्मार्टफोन की खरीदारी पर एक और शानदार डील ऑफर की जा रही है। इस स्मार्टफोन को आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो आप इस ऑफर के तहत फोन की कीमत को और 22,950 रुपये तक कम कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। Tecno Phantom X2 Pro 5G की खासियत Tecno Phantom X2 Pro 5G में 6.8-इंच कर्व्ड-एज FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इस डिवाइस में डाइमेंसिटी 9000 प्रोसेसर मिलता है, जिसमें 256GB UFS 3.1 स्टोरेज और 12GB LPDDR5 रैम मिलता है। इसके अलावा इसमें 45W फास्ट चार्जिंग के साथ 5,160mAh की बैटरी है। Tecno Phantom X2 Pro में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा शामिल होगा। इसके अलावा आपको इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है ,जिसमें OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा, रिट्रेक्टेबल लेंस के साथ 50MP का पोर्ट्रेट कैमरा और 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है।

