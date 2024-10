हो जाइए तैयार! Tecno ला रहा 5750 mAh बैटरी वाला फोल्डेबल फोन, जल्द होगी एंट्री

टेक्नो मोबाइल इंडिया ने X पर एक पोस्ट में घोषणा की कि टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 5G अमेजन पर बिक चुका है। साथ ही लिखा गया है कि यह फोल्डेबल फोन सबसे से आगे है। इसके बारे में फिलहाल कंपनी ने ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की है। सिर्फ यह कन्फर्म हुआ है कि इसे जल्द भारत में लाया जा रहा है। लॉन्च के बाद इसे अमेजन से खरीद पाएंगे।

We are Fold Out! #PHANTOMVFold is completely sold out on @amazonIN. All thanks to your love 🙌