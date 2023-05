Tecno Camon 20 : इस दिन भारत में एंट्री मारेंगे टेक्नो के ये जानदार फोन, फीचर्स भी होंगे शानदार

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Tecno भारत में अपने Camon सीरीज स्मार्टफोन्स का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने भारत में Tecno Camon 20 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करने की पुष्टि की है। बता दें कि इस महीने नाइजीरिया में Tecno Camon 20 Pro और Camon 20 Pro 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुकी है।

उम्मीद की जा रही है कि Tecno भारत में भी यही स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। बता दें कि Tecno Camon 20 सीरीज में तीन स्मार्टफोन- Tenco Camon 20, Tecno Camon 20 Pro और Tecno Camon 20 Pro 5G शामिल हैं ।

Tecno ने पुष्टि की है कि Camon 20 सीरीज के स्मार्टफोन सेंसर-शिफ्ट टेक्नोलॉजी, RGBW प्रो और पोर्ट्रेट मास्टर जैसे फोटोग्राफी-सेंट्रिक फीचर्स के साथ आएंगे। टेक्नो ने कैमॉन 20 सीरीज के स्मार्टफोन्स की लॉन्च तारीख की घोषणा करने के लिए ट्विटर का उपयोग किया। स्मार्टफोन निर्माता ने पुष्टि की है कि Tecno Camon 20 सीरीज के स्मार्टफोन भारत में 27 मई को लॉन्च होंगे।

