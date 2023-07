Tecno Camon 20 Premier 5G India Launch Confirm Tecno India ने घोषणा की कि Tecno Camon 20 Premier 5G देश में 7 जुलाई को जारी किया जाएगा। फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंशन SoC प्रोसेसर और वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी है। भारत में हैंडसेट की स्टोरेज कॉन्फिगरेशन और कीमत अभी तक सामने नहीं आई है। (फाइल फोटो-जागरण)

Tecno Camon 20 Premier 5G is set to launch in India on July 7 Know Price Feature Specifications

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Tecno Camon 20 Premier 5G भारत में 7 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। फोन को इस साल की शुरुआत में मई में अन्य Tecno Camon 20 सीरीज मॉडल के साथ ग्लोबल स्तर पर जारी किया गया था। लाइनअप में एक बेस Tecno Camon 20 और एक Tecno Camon 20 Pro 5G मॉडल भी शामिल है। भारत में हैंडसेट की स्टोरेज कॉन्फिगरेशन और कीमत अभी तक सामने नहीं आई है। बेस और प्रो मॉडल भारत में पहले से ही उपलब्ध हैं और इनकी कीमत 14,999 रुपये से शुरू होती है। आइए जानते हैं लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन के बारे में और डिटेल से जानते हैं। Tecno Camon 20 Premier 5G की लॉन्च डेट हुई कन्फर्म Tecno India ने घोषणा की कि Tecno Camon 20 Premier 5G देश में 7 जुलाई को जारी किया जाएगा। फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंशन SoC प्रोसेसर और वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है। स्मार्टफोन अमेजन से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डिवाइस की एक माइक्रोसाइट और लिस्टिंग भी लगाई है। Tecno Camon 20 Premier 5G की स्पेसिफिकेशन 6.67-इंच फुल-एचडी+ (2400 x 1080 पिक्सल) AMOLED को स्पोर्ट करते हुए, Tecno Camon 20 Premier 5G 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंशन 8050 SoC प्रोसेसर से लैस है। स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम और 512GB इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिलता है। फोन एंड्रॉइड 13-आधारित HiOS 13.0 आउट-ऑफ-द-बॉक्स बूट करता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। यह 4G, 5G, OTG, NFC, GPS और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। Tecno Camon 20 Premier 5G के फीचर्स Tecno Camon 20 Premier 5G की डुअल रियर कैमरा यूनिट सेंसर-शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सल RGBW प्राइमरी कैमरा, साथ ही अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस के साथ 108-मेगापिक्सल सेंसर से लैस है। इसमें ऑक्टा फ्लैश या रिंग-फ्लैश यूनिट भी है। सेंटर-एलाइन्ड होल-पंच स्लॉटेड फ्रंट कैमरा 32-मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता है। Tecno Camon 20 Premier 5G में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है।

Edited By: Anand Pandey