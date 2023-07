इन PlayStation यूजर्स को फ्री में मिल रहा Apple TV Plus सब्सक्रिप्शन, ऐसे कर सकते हैं ऑफर को क्लेम

Apple TV Plus Free Subscription कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार PlayStation 5 यूजर्स (मौजूदा और नए दोनों) को 6 महीने के Apple TV+ टेस्टिंग लाभ मिलेंगे। PlayStation 4 ग्राहकों (नए और मौजूदा दोनों) को Apple TV+ के लिए तीन महीने का फ्री टेस्टिंग मिलेगा। सोनी प्लेस्टेशन के आधिकारिक ऑफर पेज पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह ऑफर अब से 31 जुलाई के बीच उपलब्ध है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Sony और Apple एक बार फिर PlayStation 5 और PlayStation 4 यूजर्स को फ्री Apple TV+ सब्सक्रिप्शन देने के लिए एक साथ आए हैं। बता दें, फ्री टेस्टिंग ऑफर मौजूदा PS4 और PS5 यूजर्स के साथ-साथ नए ग्राहकों दोनों के लिए लागू होगा। आइए डिटेल से जानते हैं यूजर्स को क्या ऑफर मिलने वाले हैं और यूजर्स कैसे क्लेम कर सकते हैं। Sony Apple TV Plus फ्री ऑफर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, PlayStation 5 यूजर्स (मौजूदा और नए दोनों) को 6 महीने के Apple TV+ टेस्टिंग लाभ मिलेंगे। PlayStation 4 ग्राहकों (नए और मौजूदा दोनों) को Apple TV+ के लिए तीन महीने का फ्री टेस्टिंग मिलेगा। सोनी प्लेस्टेशन के आधिकारिक ऑफर पेज पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह ऑफर अब से 31 जुलाई के बीच उपलब्ध है। इसका मतलब है कि यूजर्स इस महीने के अंत तक ऐप्पल टीवी + के लिए इस फ्री टेस्टिंग ऑफर को क्लेम कर सकते हैं। ऑफर क्लेम करने के लिए जरूरी बातें प्लेस्टेशन 4 या प्लेस्टेशन 5 कंसोल।

प्लेस्टेशन अकाउंट।

एपल आईडी। Apple TV+ फ्री ट्रायल को रिडीम कैसे करें? अपने PS5 कंसोल के खोज बार से Apple TV ऐप ढूंढें, या इसे मीडिया होम में "All Apps " के अंतर्गत ढूंढें। एपल टीवी ऐप डाउनलोड करें और खोलें और ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें। अपनी Apple ID से साइन इन करें या यदि आपके पास पहले से Apple ID नहीं है तो एक Apple ID बनाएं। इतना ही। Apple TV+ का फ्री ट्रायल अब आपके PlayStation डिवाइस पर लागू है। यदि मेरे पास पहले से ही Apple TV+ सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा? पेज पर FAQ अनुभाग में उल्लेख किया गया है कि भले ही यूजर्स के पास एक्टिव Apple TV+ सब्सक्रिप्शन हो, वे इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यदि उन्होंने Apple One जैसे बंडल डील के माध्यम से Apple TV+ सब्सक्रिप्शन प्राप्त की है, तो वे इस ऑफ़र को क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्या यह फ्री टेस्टिंग पीसी या मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध हो सकता है? वेबसाइट के अनुसार, फ्री ट्रायल ऑफर केवल PlayStation के मीडिया होम के माध्यम से रिडीम करने पर ही लागू होता है। इसका मतलब है कि खिलाड़ियों को इस लाभ का लाभ उठाने के लिए PS5 या PS4 की आवश्यकता होगी।

