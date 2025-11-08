Language
    Snapchat ऐप में ही मिलेगा AI सर्च एक्सपीरिएंस, Perplexity से हुई साझेदारी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    Snapchat में जल्द ही Perplexity AI का इंटिग्रेशन देखने को मिलेगा। Snap Inc. और Perplexity के बीच हुई इस नई साझेदारी के तहत, यूजर्स अब सीधे ऐप के अंदर AI चैटबॉट से सवाल पूछ सकेंगे। ये फीचर 943 मिलियन मंथली यूजर्स तक पहुंचेगा। Perplexity इसके लिए Snap को करीब $400 मिलियन (3,547 करोड़ रुपये) का भुगतान करेगी और इसका ग्लोबल रोलआउट 2026 की शुरुआत में होगा।

    Snapchat में जल्द ही Perplexity AI का इंटिग्रेशन दिखाई देगा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Perplexity और Snapchat की पैरेंट कंपनी Snap ने बुधवार को साझेदारी की घोषणा की। इस डील के तहत सैन फ्रांसिस्को बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी का चैटबॉट अब Snapchat ऐप में इंटिग्रेट किया जाएगा। यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल करके अलग-अलग तरह के सवाल पूछ सकेंगे। वहीं, Snap को इस पार्टनरशिप से आर्थिक लाभ और अपने यूजर बेस के लिए नई AI कैपेबिलिटीज जोड़ने का मौका मिलेगा। खास बात ये है कि Perplexity स्नैपचैट यूजर्स को My AI के साथ उपलब्ध होगी।

    Perplexity AI Snapchat में जल्द देगा दिखाई

    Snap ने अपने न्यूजरूम पोस्ट में इस पार्टनरशिप की घोषणा की, जिसमें कंपनी ने बताया कि वह Perplexity के AI-पावर्ड Answer Engine को सीधे Snapchat में इंटिग्रेट करने जा रही है। पोस्ट में ये भी बताया गया कि इस पार्टनरशिप के तहत Perplexity का AI चैटबॉट अब ऐप के 943 मिलियन मासिक एक्टिव यूजर्स (MAUs) तक पहुंच सकेगा।

    Snap Inc. के सीईओ Evan Spiegel ने कहा, 'हमारा लक्ष्य AI को और ज्यादा पर्सनल, सोशल और फन बनाना है, ताकि ये आपके फ्रेंडशिप्स, Snaps और कन्वर्सेशन्स का हिस्सा बन सके। ये पार्टनरशिप हमारी साझा सोच को दर्शाती है कि AI की ताकत से Snapchat पर डिस्कवरी और कनेक्शन को और बेहतर बनाया जा सकता है। हम भविष्य में और इनोवेटिव पार्टनर्स के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं।'

    कंपनी ने ये भी बताया कि Snapchat के 75 प्रतिशत से ज्यादा यूज़र्स 13 से 34 वर्ष की उम्र के हैं, जो 25 देशों में फैले हुए हैं। ये डेमोग्राफिक ग्रुप Perplexity के लिए भी एक बड़ा संभावित यूजर बेस होगा। इस इंटिग्रेशन के जरिए, Snap का कहना है कि यूजर्स अब Perplexity के जरिए 'सवाल पूछ सकेंगे, अपने पसंदीदा टॉपिक्स एक्सप्लोर कर पाएंगे और दुनिया के बारे में नई चीजें सीख सकेंगे।'

    दूसरी ओर, इस विशाल यूजर बेस को एक्सेस करने के लिए Perplexity ने Snap को एक साल के पीरियड में $400 मिलियन (लगभग 3,547 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का करार किया है। ये पेमेंट कैश और इक्विटी दोनों रूपों में किया जाएगा। पेमेंट प्रोसेस तब शुरू होगी जब ग्लोबल रोलआउट शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी 2026 की शुरुआत तक अपने ऐप में ये AI चैटबॉट लाने की योजना बना रही है। Snap इस पार्टनरशिप से होने वाली आमदनी को 2026 से रिकॉर्ड करना शुरू करेगी।

    Perplexity के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने कहा, 'हमारा मिशन दुनिया की जिज्ञासा को सपोर्ट करना है। लाखों लोग Snapchat के जरिए जुड़ते हैं और दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। Perplexity को Snapchat में लाकर हम इस जिज्ञासा को वहीं पूरा कर पा रहे हैं, जहां ये सबसे ज्यादा महसूस होती है।'

