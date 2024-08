108MP डुअल कैमरे वाले पोको फोन की कल होगी सेल, 12 हजार रुपये से कम में मिलेगा तगड़ा स्मार्टफोन

कैमरा- कंपनी का नया फोन 108MP + 2MP बैक कैमरा के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन 13MP फ्रंट कैमरा के साथ आया है।

ये भी पढे़ेंः सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन: 5000mAh की दमदार बैटरी के साथ मिलता है 50MP का कैमरा

Poco M6 Plus 5G को दो वेरिएंट में लाया गया है-

Zero to full power in record time!

The #POCOM6Plus5G keeps you going with its 5030mAh battery and 33W fast charger in the box.

First Sale on 5th August at 12PM on #Flipkart

Know More👉https://t.co/Udzyds102e#SpeedStyleSnap #POCOIndia #POCO #MadeOfMad pic.twitter.com/9WaB5osKMK