चार्जर के बाद अब स्मार्टफोन के साथ नहीं मिलेगा USB केबल, इस कंपनी ने शुरू किया नया खेल

स्मार्टफोन कंपनियां अब बॉक्स से चार्जिंग केबल हटाने की योजना बना रही हैं। पहले चार्जर हटाए गए और अब यूएसबी केबल भी गायब हो सकते हैं। Reddit पर एक यूजर ने Sony Xperia 10 VII के बॉक्स में केबल न होने की जानकारी दी। Apple ने पहले ही चार्जर न देने का ट्रेंड शुरू कर दिया है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एक दौर था जब मोबाइल फोन के बॉक्स में आपको ईयरफोन, केबल और चार्जर भी मिलता था। धीरे-धीरे कंपनियों ने सबसे पहले फोन के बॉक्स से ईयरफोन हटाए और फिर स्मार्टफोन कंपनियों ने फोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया है। हालांकि, कुछ देशों में सरकारी की सख्ती के चलते स्मार्टफोन कंपनियों बॉक्स के साथ चार्जर देती हैं। अब खबर सामने आ रही हैं कि चार्जर के बाद स्मार्टफोन कंपनियां बॉक्स से चार्जिंग केबल हटाने की प्लानिंग कर रही हैं।

बॉक्स में नहीं मिलेगा USB केबल कार्बन फुट प्रिंट कम करने के नाम पर स्मार्टफोन कंपनियों ने फोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कंपनियां धीरे-धीरे फोन के बॉक्स से यूएसबी केबल भी हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर Linus Tech Tips नाम के यूजर ने एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि कुछ दिनों पहले Sony Xperia 10 VII स्मार्टफोन खरीदा था। इस फोन के बॉक्स में चार्जर के साथ-साथ केबल भी नहीं था। इस फोन के बॉक्स में डिवाइस और सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट ही थे।