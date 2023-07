भारत में पहली बार टूटा 5G smartphone की शिपमेंट का रिकार्ड, मई में आंकड़ा 10 करोड़ पार

भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5G स्मार्टफोन की शिपमेंट ने 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। ये आंकड़ा मई महीने का है। बता दें कि 5G शिपमेंट का स्मार्टफोन बाजार में 48% हिस्सा था जिसमें सैमसंग 5G बाजार में आगे रहा है और इसके बाद वनप्लस और वीवो थे। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

5g smartphone shipment crossed 10 crore , know the details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मई के महीने में भारत में 5G स्मार्टफोन शिपमेंट 10 करोड़ (100 मिलियन) को पार कर गया, जिसने एक रिकॉर्ड बनाया क्योंकि देश में 5G रोल-आउट बहुत तेज गति से जारी है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म साइबरमीडिया रिसर्च (CMR) द्वारा IANS को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से, 5G स्मार्टफोन शिपमेंट में 28 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। सैमसंग था सबसे आगे मई में, 5G शिपमेंट का स्मार्टफोन बाजार में 48% हिस्सा था, जिसमें सैमसंग 5G बाजार में अग्रणी था, इसके बाद वनप्लस और वीवो थे। इंडस्ट्री इंटेलिजेंस ग्रुप, सीएमआर की विश्लेषक शिप्रा सिन्हा ने आईएएनएस को बताया, सामूहिक रूप से, इन तीन ब्रांडों ने 60 प्रतिशत की संयुक्त 5G बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया। 2022 में सैकड़ो स्मार्टफोन हुए लॉन्च 5G रोल-आउट अब भारत के अधिकांश क्षेत्रों तक पहुंच गया है, इस वर्ष के अंत तक 5G स्मार्टफोन बाजार में 70 प्रतिशत से अधिक (वर्ष-दर-वर्ष) विस्तार होने की उम्मीद है। भारत के स्मार्टफोन बाजार ने 2020 में अपनी प्रारंभिक शुरुआत के वर्ष से 5G शिपमेंट में 13 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की। CY2022 में, भारत के बाजार में करीब 100 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए गए। पहले के सीएमआर अध्ययन के अनुसार, भारत में बड़े पैमाने पर 5G अपनाने की कुंजी, अन्य चीजों के अलावा, किफायती स्मार्टफोन सेगमेंट (10,000 रुपये से कम) में 5G स्मार्टफोन की शुरुआत पर निर्भर करेगी। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने अक्टूबर 2022 से अपने 5G नेटवर्क को लॉन्च करना शुरू कर दिया है और देश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लिया है।

Edited By: Ankita Pandey