Shark Tank India के जज अनुपम मित्तल ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर किया ट्वीट, जश्न मनाने की कही बात

मालूम हो कि भारत में आम चुनाव का रिजल्ट 4 जून को जारी हुआ है। लोकसभा चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि लोग दोनों संस्थाओं की शक्ति की सराहना करें, भले ही वे चुनाव परिणामों से खुश हों या दुखी हों।

Wether u like the election result or not, lets celebrate India’s most imp democratic institutions - the judiciary & the election commission - both are strong & independent, as the last few months prove. Investors will see this as a very positive sign. Markets long term >🚀💪🏼🇮🇳— Anupam Mittal (@AnupamMittal) June 6, 2024