पीएम मोदी के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप का हब बनेगा भारत: आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर

नई दिल्ली, टेक डेस्क। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है कि भारत बहुत जल्द सेमीकंडक्टर का हब बनने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप बहुत तेजी बढ़ रहे हैं। उन्होंने भारत को Semicon Nation भी कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में जनवरी, फरवरी, मार्च और मई में मिली कंपनियों के फंडिंग के बारे में भी जानकारी दी है।

Semiconductor design startups growing in India under PM @narendramodi ji’s vision of India - as a Semicon Nation @Semicon_India #IndiaTechade #NewIndia pic.twitter.com/O3ATaCjMT9