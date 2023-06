6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Samsung Galaxy F54 5G, प्री-बुकिंग आज से शुरू

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग गैलेक्सी ने भारतीय यूजर्स के लिए एक नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने भारतीय यूजर्स के लिए Samsung Galaxy F54 5G लॉन्च किया है। आइए जल्दी से सैमसंग के न्यूली लॉन्च्ड डिवाइस से जुड़ी खास बातों पर एक नजर डाल लेते हैं-

सबसे पहले कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy F54 5G के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट को 27999 रुपये में खरीदा जा सकता है। नया डिवाइस लॉन्च हो चुका है।

