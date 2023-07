Samsung Galaxy Unpacked इवेंट की डेट आई सामने, इन डिवाइस को किया जा सकता है पेश

Samsung Galaxy Unpacked Event Date Confirm Samsung Galaxy Unpacked इवेंट को आधिकारिक YouTube चैनल पर IST शाम 430 बजे शुरू होगा। कंपनी ने अब खुलासा किया है कि अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 26 जुलाई को दक्षिण कोरिया में होगा। उम्मीद है कि सैमसंग जुलाई गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में अपने अगली पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश करेगा। आइए आपको इवेंट के बारे में डिटेल से बताते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

Samsung next Galaxy Unpacked event will take place on July 26 in South Kore

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर अपने अगले अनपैक्ड इवेंट की लॉन्च डेट की पुष्टि कर दी है। दक्षिण कोरियाई दिग्गज इस इवेंट में कुछ अन्य डिवाइसों के साथ अपने नए फोल्डेबल फोन का लॉन्च करेगा। इस साल, सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 को कुछ बड़े अपग्रेड मिलेंगे। पिछले महीने सैमसंग ने घोषणा की थी कि वह इस साल जुलाई के अंत में अपना अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट आयोजित करेगा। Samsung Galaxy Unpacked की डेट आई सामने कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इस कार्यक्रम को Samsung.com, Samsung Newsroom पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। सैमसंग इवेंट को आधिकारिक YouTube चैनल पर IST शाम 4:30 बजे शुरू होगा। अनपैक्ड इवेंट गंगनम के सैमसेओंग-डोंग में COEX में होगा। कंपनी ने अब खुलासा किया है कि अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 26 जुलाई को दक्षिण कोरिया में होगा। गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट ये डिवाइस हो सकते हैं लॉन्च उम्मीद है कि सैमसंग जुलाई गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में अपने अगली पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश करेगा। कहा जा रहा है कि कंपनी इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5, गैलेक्सी जेड फ्लिप 5, गैलेक्सी वॉच 6 सीरीज और गैलेक्सी टैब एस9 सीरीज लॉन्च करेगी। Samsung Galaxy Z Flip 5 की स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5 में वैरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का डायनामिक AMOLED मुख्य डिस्प्ले होने की संभावना है। अफवाह है कि फ्लिप फोन ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 SoC से लैस होगा। जिसे 8GB तक रैम के साथ जोड़ा गया है। फोल्डेबल स्मार्टफोन में 3,700 एमएएच की बैटरी होने और एंड्रॉइड 13 आउट-ऑफ-द-बॉक्स चलने की उम्मीद है। सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 5 की स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 5 में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 7.6-इंच डायनामिक AMOLED डिस्प्ले होने की बात कही गई है। फोल्डेबल स्मार्टफोन के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट से लैस होने की उम्मीद है और कंपनी की अपनी वन यूआई 5.1 के साथ एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,400 एमएएच की बैटरी होने की खबर है।

Edited By: Anand Pandey