लॉन्च से पहले ही Samsung ने पेश किया Z Flip 5 का पहला लुक, ट्विटर पर शेयर किया टीजर

Samsung अपने अनपैक्ड इवेंट को लेकर जोर शोर से तैयारी में लगा है। ये इवेंट 26 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5 और गैलेक्सी Z फोल्ड 5 को पेश किया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 के डिजाइन को शेयर किया है। कंपनी ने इसके लिए ट्विटर का सहारा लिया है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

Samsung galaxy Z flip 5 shared wow look, know the details here

