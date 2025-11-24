Samsung के प्रीमियम 5G फोन पर 17 हजार का डिस्काउंट, चेक करें डील
सैमसंग गैलेक्सी S25 अमेज़न पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है, जिससे आप इसे 17 हजार रुपये से अधिक की सीधी छूट पर खरीद सकते हैं। यह 2025 के सबसे शक्तिशाली एंड्रॉइड फोन में से एक है। HDFC और फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर अतिरिक्त छूट मिल रही है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और 12GB RAM है। कैमरा क्वालिटी भी बेहतर है और 4,000mAh की बैटरी है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से उसे खरीदने से बच रहे थे, तो यह आपके लिए एक सही मौका हो सकता है। जी हां, इस वक्त अमेजन पर सैमसंग का गैलेक्सी S25 बड़े डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है, जहां से आप फोन को 17 हजार रुपये से ज्यादा के फ्लैट डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं।
बता दें कि ये डिवाइस 2025 के सबसे पावरफुल एंड्रॉयड फोन में से एक है। कंपनी ने इस फोन को साल की शुरुआत में 80,999 रुपये में लॉन्च किया था लेकिन फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के बाद इस फोन की कीमत और कम हो गई है। चलिए इस डील पर एक नजर डालते हैं...
Samsung Galaxy S25 पर डिस्काउंट ऑफर
सैमसंग के इस प्रीमियम 5G फोन को अभी आप अमेजन से सिर्फ 63,500 रुपये में खरीद सकते हैं। जबकि फोन का एक्चुअल प्राइस 80,999 रुपये है। यानी देखा जाए तो फोन पर फ्लैट 17,499 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफर्स की बात करें तो डिवाइस को HDFC Bank Credit Card से खरीदने पर आप 1500 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। जबकि Federal Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ तो आप 3000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं जो इस डील को और भी जबरदस्त बना देता है।
Samsung Galaxy S25 के फीचर्स
गैलेक्सी S25 के फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिल रहा है, जो पिछले साल के मॉडल के मुकाबले काफी ज्यादा स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा देता है। डिवाइस में 12GB RAM है जो एक्स्ट्रा मेमोरी मल्टीटास्किंग को आसान बनाती है। आप ऐप्स, गेम्स और हैवी एडिटिंग टास्क को बिना रीलोड या रुके कर सकते हैं।
कैमरा की बात करें तो डिवाइस में हार्डवेयर भले ही जाना-पहचाना हो, लेकिन नया इमेज सिग्नल प्रोसेसर फोटो क्वालिटी को और बेहतर बना रहा है। इमेज ज्यादा शार्प हैं और ये ज्यादा नेचुरल लगता है। सैमसंग ने वीडियो मोड में स्मूथ लेंस स्विचिंग और रीडिजाइन किए गए जूम स्लाइडर के साथ कैमरा एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाया है। डिवाइस में 4,000mAh की बैटरी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।