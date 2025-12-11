Samsung के Galaxy S24 Ultra 5G पर मिल रही 20 हजार से ज्यादा की छूट, साथ हैं और भी ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप Samsung Galaxy S24 Ultra खरीदने के लिए सबसे अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे, तो शायद यह वही समय है। Flipkart पर, Samsung Galaxy S24 Ultra भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिससे आप बड़ी बचत कर सकते हैं। इस डिवाइस की कीमत आमतौर पर Samsung Store पर लगभग 1,19,900 रुपये रहती है। इस फोन में क्वाड कैमरा, Snapdragon 8 series चिपसेट, अच्छा डिजाइन, S पेन सपोर्ट और Galaxy AI फीचर्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि आप बैंक ऑफर्स के बाद इसे और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। Flipkart पर Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर मिल रही डील के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से।

Flipkart पर Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर ये है डील Samsung Galaxy S24 Ultra 5G अब Flipkart पर 21,199 रुपये की भारी कीमत में कटौती के बाद 98,800 रुपये में उपलब्ध है। ये कीमत टाइटेनियम ब्लैक, 256GB स्टोरेज और 12GB रैम वेरिएंट के लिए है। टाइटेनियम वायलेट जैसे कुछ और वेरिएंट अभी भी 1,19,999 रुपये में ही फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड हैं। इसके अलावा, Flipkart Axis या SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर Flipkart 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट भी दे रहा है, जिससे कीमत और भी घट जाएगी। ग्राहक इस डिवाइस को EMI और नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं।

इसके अलावा, ग्राहक अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करके 57,400 रुपये तक की वैल्यू पा सकते हैं। जो डिवाइस की वर्किंग कंडीशन, मॉडल, बिल और दूसरे बातों पर निर्भर करेगा। Samsung Galaxy S24 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Samsung Galaxy S24 Ultra में 6.8-इंच का QHD+ AMOLED पैनल, 2,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। ये डिवाइस Snapdragon 8 Gen 3 के साथ आता है और इसमें 12GB तक रैम है। डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। ये Android 16 पर बेस्ड One UI 8 पर चलता है और जल्द ही इसे One UI 8.5 का अपडेट मिलेगा।