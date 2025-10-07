सिर्फ 23,999 में मिल रहा है सैमसंग का शानदार 5G फोन, 50MP कैमरा और AMOLED डिस्प्ले भी

अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सैमसंग गैलेक्सी A-55 5G पर शानदार ऑफर मिल रहा है। इस स्मार्टफोन पर 16000 रुपये तक की छूट मिल रही है जिससे यह 23999 रुपये में उपलब्ध है। एक्सचेंज ऑफर में अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं। इस फ़ोन में 6.6 इंच का डिस्प्ले Exynos 1480 चिपसेट और 50MP कैमरा जैसे शानदार स्पेसिफिकेशन्स हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर इन दिनों ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वक्त सबसे खास डील्स स्मार्टफोन्स पर देखने को मिल रही हैं। कई पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर इस वक्त काफी कम कीमतों पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

वहीं इस सेल में सबसे जबरदस्त ऑफर सैमसंग गैलेक्सी A-55 5G पर मिल रहा है, जिस पर फिलहाल 16,000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सैमसंग का ये A-सीरीज स्मार्टफोन उन खरीदारों के लिए बेस्ट हो सकता है जो बिना ज्यादा खर्चा किए किसी भरोसेमंद ब्रांड के भरोसेमंद डिवाइस को खरीदना चाहते हैं। चलिए इस ऑफर के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy A-55 5G डिस्काउंट ऑफर दरअसल सैमसंग ने अपने इस गैलेक्सी डिवाइस को भारत में 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था, लेकिन अभी आप अमेजन की सेल में इसे बिना किसी बैंक कार्ड ऑफर के सिर्फ 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में फोन पर 16,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। आप ज्यादा डिस्काउंट के लिए अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एक्सचेंज में आपको 22,750 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है।

Samsung Galaxy A-55 5G के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सैमसंग के इस डिवाइस में आपको 6.6-इंच का FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है।