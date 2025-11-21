MWC 2026 से पहले फिर दिखा Honor Robot Phone, रोबोटिक आर्म पर है गिंबल कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor ने इस साल की शुरुआत में अपने Robot Phone कॉन्सेप्ट को पहली बार शोकेस किया था। इसका ग्लोबल अनवील मार्च में होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) 2026 में तय है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने चीन में हुए Honor यूजर कार्निवल में इस डिवाइस का प्रीव्यू दिखाया है। Robot Phone में फोन के रियर पर एक रोबोटिक आर्म पर लगा गिंबल कैमरा है, जो अपने आप घूमकर सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है और वीडियो कैप्चर कर सकता है। Robot Phone को तीन कलर ऑप्शन में शोकेस किया गया।

Honor Robot फोन का डिजाइन और कलर ऑप्शन Honor Robot Phone की रियल-लाइफ इमेजेज Weibo पर सामने आई हैं, जो इस प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट डिवाइस की पहली डिटेल्ड झलक देती हैं। यूजर रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये डिवाइस चीन में हुए Honor User Carnival में एक ग्लास केस के अंदर डिस्प्ले किया गया था। फोन को ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड कलर ऑप्शन्स में दिखाया गया, जिनमें फिनिश के आधार पर लेदर या ग्लास बैक दिया गया था।

Honor Robot Phone का ओवरऑल डिजाइन iPhone 17 Pro और Magic 8 सीरीज से मिलता-जुलता लगता है, जिसमें राउंडेड कॉर्नर्स और फ्लैट फ्रेम दिखता है। कैमरा आइलैंड के नीचे ग्लास की एक पोर्शन भी दिखाई देती है। गिंबल स्टेबलाइज्ड कैमरा इस फोन का मेन फीचर है, जो रियर कैमरा मॉड्यूल के अंदर टक (Tuck) रहता है और एक्टिव होने पर बाहर की ओर एक्सटेंड होता है। ये एक रेगुलर गिंबल की तरह काम करता है और AI के जरिए सब्जेक्ट को ट्रैक करके खुद को एडजस्ट करता रहता है।

Photo- Weibo/Squad Leader Huang इसे Gimbal कैमरा व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आइडियल माना जा रहा है, क्योंकि इससे बिना ट्राइपॉड हैंड्स-फ्री रिकॉर्डिंग की जा सकती है। Honor Robot Phone का ये मूवेबल कैमरा AI के आधार पर घूमता है ताकि सब्जेक्ट हमेशा फ्रेम में बना रहे। इस मूवेबल कैमरा मॉड्यूल में USB Type-C पोर्ट भी दिख रहा है, जो शायद एक्सटर्नल एक्सेसरीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक और USB Type-C पोर्ट फोन की बॉटम एज पर भी दिखाई देता है।