2025 के सबसे कॉमन पासवर्ड: ‘123456’ और ‘Admin’ लिस्ट में टॉप; Gen Z मीम वर्ड्स कर रहे इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Most Common Passwords in 2025: डिजिटल दौर में अगर कोई चीज सभी इंटरनेट यूजर्स को जोड़ती है, तो वह है पासवर्ड मैनेजमेंट। लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी कई ऑनलाइन अकाउंट्स और बढ़ती पासवर्ड लिस्ट को संभालने में मुश्किल झेली है। इस वजह से लोग आसान और याद रखने लायक पासवर्ड चुन लेते हैं। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी जब नई रिसर्च में पता चला कि 2025 का सबसे आम पासवर्ड '123456' था। हालांकि, ये ट्रेंड साइबरसिक्योरिटी को लेकर चिंता जरूर बढ़ाता है।

2025 के सबसे आम पासवर्ड कौन से हैं? NordVPN की सब्सिडियरी और पासवर्ड मैनेजर प्लेटफॉर्म NordPass, ने अपने सातवें एडिशन की एनुअल रिपोर्ट 'टॉप 200 मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स' जारी की। कंपनी ने कहा कि उसने दुनिया भर के साथ-साथ भारत समेत 44 अलग-अलग देशों में सबसे पॉपुलर पासवर्ड की पहचान की है।

ग्लोबली टॉप पांच पासवर्ड ये रहे: 123456

admin

12345678

123456789

12345 इसके मुकाबले, भारत में 2025 के सबसे आम पासवर्ड ये रहे: 123456

Pass@123

admin

12345678

12345 भारत की टॉप 200 लिस्ट में कुछ और आम पासवर्ड थे- 'password', 'Abcd@1234', 'Kumar@123', 'India@123' और 'Welcome@123'। डेटा से जुड़े ट्रेंड्स पर जोर देते हुए NordPass ने बताया कि हर उम्र के लोगों में '123456' और '12345' सबसे लोकप्रिय थे। इससे पता चलता है कि युवा इंटरनेट यूजर्स, जिन्हें डिजिटल नेटिव माना जाता है, वे भी पासवर्ड के मामले में वही आदतें दिखाते हैं जो कम डिजिटल समझ वाले बुज़ुर्ग यूजर्स दिखाते हैं।

एक बड़ा अंतर ये देखा गया कि बुज़ुर्ग लोग अपने पासवर्ड में नाम शामिल करते हैं, जबकि Gen Z नामों का इस्तेमाल नहीं करते। वे ज्यादातर नंबर कॉम्बिनेशन या मीम वर्ड्स जैसे 'skibidi' का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च में एक पॉजिटिव बदलाव भी देखा गया- पिछले साल की तुलना में इस साल खास अक्षरों (special characters) वाले पासवर्ड बढ़े हैं (6 से बढ़कर 32 तक)। हालांकि, ये पासवर्ड अभी भी आसानी से अनुमान लगाए जा सकते हैं, जैसे 'P@ssw0rd', 'Admin@123' या 'Abcd@1234'।