फोन की कीमत में मिलेगा लैपटॉप: 31 जुलाई को लॉन्च हो रहा JioBook, कम कीमत में मिलेंगे बेहतर स्पेसिफिकेशन

New JioBook Laptop कंपनी भारत में किफायती लैपटॉप का एक नया वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिलायंस इस महीने के अंत में भारत में बिल्कुल नया JioBook लैपटॉप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत में आधिकारिक लॉन्च से पहले कंपनी ने डिवाइस के कुछ स्पेक्स और फीचर्स को टीज किया है। JioBook जो 31 जुलाई को लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Reliance set to unveil the new JioBook in India on July 31st in India know price features specification sale detail

