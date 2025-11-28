Jio के केवल इस प्लान में मिलता है रोज 1GB डेटा, कीमत किफायती; अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भी
Reliance Jio ने अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो में काफी सारे प्लान्स ऑफर करता है। कंपनी समय-समय पर पोर्टफोलियों में बदलाव भी करते रहती है। अब सिर्फ 209 रुपये वाला पैक ही ऐसा प्लान है जिसमें रोज 1GB डेटा मिलता है। ये प्लान MyJio ऐप पर ही दिखता है, Jio.com पर नहीं। आइए जानते हैं इसकी डिटेल।
Jio का 209 रुपये वाला प्रीपेड प्लान
जियो के 209 रुपये के प्रीपेड प्लान में हर दिन 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जो 22 दिन की वैलिडिटी में कुल 22GB होता है। इस पैक में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, हर दिन 100 SMS और बंडल्ड OTT बेनिफिट्स के तौर पर JioTV और JioAICloud स्टोरेज का एक्सेस भी शामिल है। एक बार जब डेली हाई-स्पीड कोटा खत्म हो जाता है, तो बाकी दिन के लिए डेटा स्पीड घटकर 64 Kbps हो जाती है।
249 रुपये के प्लान की ऑफलाइन उपलब्धता
ये डेवलपमेंट उन पहले की रिपोर्ट्स के बाद हुआ है जिनमें बताया गया था कि जियो ने चुपचाप MyJio और Jio.com दोनों से अपना एंट्री-लेवल 249 रुपये प्लान हटा दिया है, जिसमें 28 दिनों के लिए हर दिन 1GB डेटा मिलता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन डीलिस्ट होने के बावजूद, 249 रुपये का पैक कथित तौर पर रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध है।
जियो के दूसरे किफायती प्रीपेड प्लान
Jio के दूसरे सस्ते पैक में 799 रुपये का पैक (अनलिमिटेड वॉयस, रोज 100 SMS , रोज 1.5GB, टोटल 126GB डेटा, 84 दिनों की वैलिडिटी) और 189 रुपये का पैक (अनलिमिटेड वॉयस, 300 SMS और 2GB डेटा, 28 दिनों की वैलिडिटी) शामिल हैं। दोनों पैक JioTV और JioAICloud सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ ही हाई-स्पीड डेटा खत्म होने के बाद 64 Kbps की स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा भी मिलता है।
