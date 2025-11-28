Jio के केवल इस प्लान में मिलता है रोज 1GB डेटा, कीमत किफायती; अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Reliance Jio समय-समय पर अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में बदलाव करता रहता है। अब 209 रुपये वाला पैक ही अब सिर्फ 1GB डेली डेटा वाला प्लान है। हालांकि, ये पैक Jio.com पर लिस्टेड नहीं है और सिर्फ MyJio ऐप पर उपलब्ध है। यूजर्स इसेवैल्यू प्लान्स कैटेगरी के अंदर अफोर्डेबल पैक्स सेक्शन में देख सकते हैं।

Jio का 209 रुपये वाला प्रीपेड प्लान जियो के 209 रुपये के प्रीपेड प्लान में हर दिन 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जो 22 दिन की वैलिडिटी में कुल 22GB होता है। इस पैक में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, हर दिन 100 SMS और बंडल्ड OTT बेनिफिट्स के तौर पर JioTV और JioAICloud स्टोरेज का एक्सेस भी शामिल है। एक बार जब डेली हाई-स्पीड कोटा खत्म हो जाता है, तो बाकी दिन के लिए डेटा स्पीड घटकर 64 Kbps हो जाती है।

249 रुपये के प्लान की ऑफलाइन उपलब्धता ये डेवलपमेंट उन पहले की रिपोर्ट्स के बाद हुआ है जिनमें बताया गया था कि जियो ने चुपचाप MyJio और Jio.com दोनों से अपना एंट्री-लेवल 249 रुपये प्लान हटा दिया है, जिसमें 28 दिनों के लिए हर दिन 1GB डेटा मिलता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन डीलिस्ट होने के बावजूद, 249 रुपये का पैक कथित तौर पर रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध है।