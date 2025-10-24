150 से अधिक स्पोर्ट्स मोड वाली Redmi Watch 6 लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने अपनी लेटेस्ट स्मार्टवॉच Redmi Watch 6 को लॉन्च किया है। यह अपडेटेड डिजाइन और बेहतर स्पेसिफिकेशन्स के साथ मार्केट में लॉन्च की गई है। रेडमी की इस वॉच में 2.07-इंच की AMOLED कलर डिस्प्ले दी है, जिसका रेजोल्यूशन 432×514 पिक्सल और स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 82 प्रसेंट हैं। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स और रिफ्रेश रेट 60 Hz है, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट करती है। इस वॉच को 2.5D कर्व्ड ग्लास और कई वॉच फेस के साथ मार्केट में उतारा गया है।

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर Redmi Watch 6 वॉच को Xiaomi Surge OS 3 के साथ Super Island इंटरफेस के साथ पेश की गई है, जो फ्लूइड परफॉर्मेंस और बेहतर डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च की गई है। इसके साथ ही कन्वर्ज्ड डिवाइस सेंटर के साथ यूजर्स अपने स्मार्ट डिवाइसेस को इस वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं। रेडमी की यह वॉच WeChat क्विक रिप्लाई सपोर्ट करता है।

फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग Redmi Watch 6 वॉच में यूजर्स को 150 से अधिक स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। इनमें से 6 स्पोर्ट्स मोड को यह वॉच ऑटो डिटेक्ट कर लेती है। इस वॉच में यूजर्स को कई हेल्थ ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनीटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), स्लीप और स्ट्रेस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। रेडमी के इस वॉच में कंपनी ने हार्ट रेट सेंसर, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, एंबिएंट लाइट सेंसर और जियोमैग्नेटिक सेंसर का सपोर्ट दिया है।

बैटरी, कनेक्टिविटी और कीमत इस वॉच में कंपनी ने 550mAh की बैटरी दी गई है। Watch 6 को लेकर कंपनी का दावा है कि यह रेगूलर यूज के दौरान 12 दिन तक का बैकअप ऑफर करती है। कनेक्टिविटी के लिए इस वॉच में Bluetooth 5.4, NFC, और 5ATM वाटर रजिस्टेंस का सपोर्ट भी दिया है।