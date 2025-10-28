7500mAh की बैटरी और 6.5-इंच 1.5K LTPS डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है Redmi Turbo 5
Redmi Turbo 5 के स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। ये फोन अगले साल Redmi Turbo 4 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 6.5-इंच LTPS डिस्प्ले, 7,500mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। फोन में मेटल फ्रेम, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और IP68 रेटिंग भी दी जा सकती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi Turbo 5 के स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये फोन अगले साल Turbo 4 के सक्सेसर के रूप में लॉन्च होगा। बताया जा रहा है कि इसमें अपने पिछले वर्जन की तुलना में कई अपग्रेड देखने को मिलेंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि फोन में 6.6-इंच का डिस्प्ले होगा। अब नया लीक बताता है कि Redmi Turbo 5 में थोड़ी छोटी 6.5-इंच LTPS स्क्रीन और 1.5K रेजोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इसमें मेटल फ्रेम भी हो सकता है।
Redmi Turbo 5 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन (चीनी से अनुवादित) ने एक सब-ब्रांड के मिड-रेंज फोन के स्पेसिफिकेशन्स लीक किए हैं। Gizmochina की रिपोर्ट के मुताबिक, ये डिटेल्स Redmi Turbo 5 से जुड़ी हैं। अगर ये सही है, तो हैंडसेट में 6.5-इंच LTPS फ्लैट डिस्प्ले 1.5K रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा। कहा जा रहा है कि इसमें 7,500mAh की बड़ी बैटरी और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा, जो Turbo 4 की 6,550mAh बैटरी से काफी बड़ा अपग्रेड है।
इसके अलावा, कहा जा रहा है कि Redmi Turbo 5 में मेटल फ्रेम और सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। फोन को डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग भी मिल सकती है।
हाल ही की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि Redmi Turbo 5 की लॉन्चिंग 2026 की शुरुआत में हो सकती है। पिछले लीक के उलट, पहले कहा गया था कि फोन में 6.6-इंच डिस्प्ले और मेटल फ्रेम मिलेगा। ग्लोबली, ये हैंडसेट Poco X8 Pro के नाम से लॉन्च हो सकता है। साथ ही, इसमें MediaTek Dimensity 8500-Ultra चिपसेट दिए जाने की उम्मीद है।
Redmi Turbo 5 के पिछले मॉडल को इस साल 2 जनवरी को चीन में लॉन्च किया गया था। फोन में 6.67-इंच डिस्प्ले, 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,920Hz PWM डिमिंग और 3,200 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें 4nm MediaTek Dimensity 8400-Ultra चिपसेट और Mali-G720 MC6 GPU है।
Redmi Turbo 4 में 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज दी गई थी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP Sony LYT-600 प्राइमरी सेंसर और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस था। फ्रंट में 20MP सेल्फी कैमरा दिया गया था।
